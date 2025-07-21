Участники свободной экономической зоны могут получить кредиты по льготной ставке до 14% годовых, сообщила замминистра экономического развития ДНР Светлана Скимбова

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Восемь банков предоставляют льготные кредиты для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) Донбасса и Новороссии, сообщила замминистра экономического развития ДНР Светлана Скимбова.

"Участники свободной экономической зоны могут получить кредиты по льготной ставке до 14% годовых сроком на пять лет на сумму 5 млрд рублей. Есть восемь банков-кредиторов, которые в этой программе задействованы, среди них - Сбербанк, ПСБ, МСП-банк, то есть их достаточно", - сказала Скимбова.

Она добавила, что желающие присоединиться к СЭЗ должны зарегистрировать бизнес в республике и заключить договор с управляющей компанией - Фондом развития территорий. Резидентами свободной экономической зоны на сегодня стали 139 компаний, которые реализуют 148 инвестиционных проектов, которые предполагают создание около 9 тыс. рабочих мест.

"Из этих 139 резидентов подавляющее большинство - 75,5% - это субъекты МСП. Они планируют направить на реализацию инвестпроектов более 100 млрд рублей, создать 4,7 тыс. рабочих мест. Наш малый бизнес очень активно участвует в этих процессах", - заключила она.

СЭЗ на территории Донбасса и Новороссии была создана 24 июня 2023 года. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. СЭЗ предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.