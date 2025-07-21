Bloomberg: Словакия хочет увеличить закупки газа из РФ по льготам от ЕС

По информации агентства, это станет возможным благодаря запрету на спотовые закупки для других компаний-покупателей в Евросоюзе

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Словакия намерена увеличить потребление российского газа в рамках льгот от ЕС. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

Контролируемая государством энергетическая компания Slovensky plynarensky priemysel (SPP) планирует в 2026 году полностью обеспечить поставку газа своим потребителям за счет импорта этого вида энергетического сырья из России. Это станет возможным благодаря запрету на спотовые закупки для других компаний-покупателей в Евросоюзе, который освободит больше мощностей в трубопроводах для долгосрочных клиентов "Газпрома".

В ЕС в рамках санкций против РФ в январе 2026 года вступит в силу запрет на спотовые закупки российского газа. Все государства - члены сообщества должны будут отказаться от российских энергоносителей лишь к концу 2027 года. Словакия и Венгрия получат исключение на переходный период для выполнения долгосрочных контрактов с "Газпромом". Поэтому, согласно агентству, словацкая компания, как и венгерская MVM, смогут реализовывать заключенные долгосрочные контракты с "Газпромом". У SPP контракт с "Газпромом" действует до 2034 года.

Bloomberg привел слова директор по торговле SPP Михала Лалика: "Российский газ для нас наиболее экономически выгодный, поэтому мы отдаем ему приоритет. Мы могли бы закупать [в РФ газа для удовлетворения] 100% наших потребностей. Это около 8 млн куб. м. ежедневно".

Братислава настаивала на сохранении транзита российского газа через Украину, власти которой остановили поставки с начала текущего года. Сейчас Словакия получает энергетическое сырье из РФ по трубопроводу "Турецкий поток", но его объем составляет менее половины импорта газа в республику.

Правительство Словакии, как отметило агентство, выступает против планов в ЕС отказаться от импорта российских энергоносителей. При этом кабмин ссылается на значительные финансовые потери для республики.