По оценке канцлера Германии, переговоры сторон по пошлинам ведутся очень интенсивно

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США не готовы к заключению с Европейским союзом (ЕС) симметричного соглашения по пошлинам.

"Очевидно, что американцы не готовы заключать симметричное соглашение по пошлинам", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Берлине. "Со своей стороны мы предлагаем открытый доступ на рынок без пошлин, поскольку мы, европейцы, твердо убеждены, что открытые рынки выгодны всем заинтересованным сторонам, как тем, кто импортирует, так и тем, кто экспортирует", - подчеркнул канцлер ФРГ.

По оценке Мерца, переговоры сторон по пошлинам ведутся очень интенсивно. "Еврокомиссия ведет переговоры для всей Европы, и нам нужно соглашение для всей Европы", - заключил глава правительства Германии.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. Еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но параллельно уже подготовил список экспортных товаров США на €72 млрд в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не принесут результата.