Приставы прекратили взыскание 27,6 млн рублей с владелицы Darvol

Однако с Дарьи Спиридоновой продолжают требовать более 29 тыс. рублей за неуплату госпошлины и налогов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Судебные приставы прекратили взыскание 27,6 млн рублей с владелицы ювелирного дома Darvol Дарьи Спиридоновой, которую суд приговорил к семи годам колонии по обвинению в мошенничестве на 200 млн рублей. Это следует из банка исполнительных производств.

Так, в отношении Спиридоновой с сентября 2023 года по август 2024 года открыты 10 исполнительных производств на сумму более 27,6 млн рублей. Восемь из них прекращены по причине признания владелицы ювелирного дома Darvol банкротом (п. 7 ч. 1. ст. 47 закона "Об исполнительном производстве"), а также невозможности получить сведения о наличии принадлежащих ей денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (п. 3 ч. 1 ст. 46 закона "Об исполнительном производстве"). Сумма, по которой прекращено взыскание, составляет 27 607 124 рублей.

Вместе с тем приставы продолжают взыскивать со Спиридоновой более 29 тысяч рублей за неуплату госпошлины и налогов.

Хамовнический суд Москвы 21 июля приговорил к семи годам колонии Спиридонову, признав виновной в мошенничестве на 200 млн рублей. Суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком на три года.

Как сообщили в столичной прокуратуре, Спиридонова, являясь генеральным директором коммерческой организации, занимающейся реализацией ювелирных изделий, путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями получила от 19 потерпевших денежные средства на общую сумму более 200 млн рублей. Взятые на себя обязательства не выполнила, денежные средства не вернула.