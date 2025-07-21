Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил высокий статус экспортеров и их весомый вклад в развитие экономики региона

СМОЛЕНСК, 21 июля. /ТАСС/. Компании Смоленской области выиграли девять наград в рамках окружного этапа премии "Экспортер года" в ЦФО. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Смоленские компании завоевали девять наград в рамках окружного этапа премии "Экспортер года" в ЦФО. Это подтверждает высокий статус наших экспортеров и их весомый вклад в развитие экономики региона", - сказал Анохин.

Губернатор отметил, что в целом в конкурсе победили 44 участника, 7 из них - компании Смоленской области.

Победителей и призеров выбирала единая окружная конкурсная комиссия, состоящая из представителей федеральных министерств, Российского экспортного центра и предпринимательских объединений. Лауреаты были определены на основе анализа качества товаров и услуг, а также внедрения инновационных решений в бизнесе, пояснил губернатор.

"Наряду с Москвой и Московской областью, у нашего региона наибольшее количество лауреатов. Поздравляю наших предпринимателей с этими выдающимися успехами. Особая благодарность смоленскому Центру поддержки экспорта, который два года подряд признается лучшим в стране. Благодаря эффективной командной работе экспортный потенциал региона только укрепляется", - добавил Анохин.