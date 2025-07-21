В Чите премьер-министр проведет совещание о развитии экспорта зерна

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает поездку по Дальнему Востоку. Сегодня он посетит Забайкальский край.

В Чите Мишустин осмотрит Забайкальский краевой перинатальный центр. Кроме того, он проведет совещание о развитии экспорта зерна. В графике значится также встреча с губернатором региона Александром Осиповым.

В мероприятиях примут участие министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава Минтранса Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Предыдущий раз Мишустин посещал Забайкалье в 2022 году. Тогда он, в частности, ознакомился с результатами деятельности единой дальневосточной авиакомпании, осмотрел краевую клиническую больницу, побывал на заводе железобетонных изделий. Главе кабмина также рассказали о программе "Единая субсидия", помогающей социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Была презентована выставка предприятий - резидентов ТОР.

С 2020 года Мишустин каждое лето отправляется на Дальний Восток с поездкой, во время которой проверяет исполнение прежних поручений и ставит новые задачи. Каждый раз список посещаемых им регионов отличается. Накануне премьер работал в Амурской области. В Благовещенске он посетил строящийся терминал аэропорта, осмотрел таможенно-логистический терминал и автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" через государственную границу с Китаем. Главе кабмина показали также рекреационную "Золотую милю" в центре Благовещенска, где, в частности, создается Дом российско-китайской дружбы.