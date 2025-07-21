Ростехнадзор в 2024 году перевыполнил план по доходам на 6,1%

Объем штрафов, взысканных за выявленные нарушения при проведении контрольно-надзорных мероприятий, составил 833,1 млн рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ростехнадзор в 2024 году на 6,1% или 83,3 млн руб. перевыполнил план по доходам, которые составили 1,44 млрд руб. Об этом говорится в заключении Счетной палаты.

"Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя средств федерального бюджета доходы поступили в объеме 1 440,6 млн рублей. Плановое назначение выполнено Ростехнадзором на 106,1%", - сказано в документе.

В общей структуре доходов Ростехнадзора объем штрафов, взысканных за выявленные нарушения при проведении контрольно-надзорных мероприятий, составил 833,1 млн рублей, или 57,8% от объема поступлений. Объем поступлений государственной пошлины по оказываемым Ростехнадзором государственным услугам составил 496,9 млн рублей, или 34,5%.

Исполнение Ростехнадзором расходов в 2024 году составило 11,08 млрд рублей или 99,96%. Объем неисполненных бюджетных обязательств составил 4,9 млн рублей или 0,04%.

При этом Счетная палата в ходе проверки выявила некоторые нарушения у Ростехнадзора, в частности в сфере закупок. Так, в Ростехнадзоре установлены нарушения сроков оплаты выполненных работ по контрактам. Кроме того, Ростехнадзор не обеспечил надлежащий контроль за деятельностью своих территориальных органов, что привело к несоблюдению сроков подачи сведений в систему учета федерального имущества.