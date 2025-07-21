НКР: прибыль страховщиков в 2025 году превысит 600 млрд руб.

Весомый вклад в итоговые значения внесет фактор перехода на новый стандарт МСФО 17, говорится в исследовании рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Переход к международному стандарту финансовой отчетности МСФО 17 "Договоры страхования" способствует увеличению значений прибыли страховых компаний до 20%, которая в 2025 году превысит 600 млрд руб. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги".

"По нашим оценкам, прибыль страховщиков в 2025 году превысит 600 млрд руб. Весомый вклад в итоговые значения внесет фактор перехода на новый стандарт МСФО 17. Согласно расчетам НКР, увеличение прибыли в таком случае может составить до 20%", - говорится в исследовании.

Отмечается, что совокупная чистая прибыль страхового сектора в 2024 году достигла 463 млрд руб., что на 53% выше результата предыдущего года. По данным исследования, за последние два года повышение составило более 160%.

"Структура прибыли страховщиков существенно изменилась. Теперь на долю инвестиционного дохода приходится большая часть финансового результата - в 2024 году он зависел не столько от продажи полисов, сколько от эффективности управления активами. Продолжилась и структурная диверсификация: рынок становится менее зависимым от отдельных видов страхования или отдельных игроков. Более равномерное распределение прибыли между сегментами (жизнь, ОМС, non-life, перестрахование) отражает постепенное снижение волатильности и усиление устойчивости отрасли", -говорится в исследовании.

При этом, по данным НКР, инвестиционные доходы страховщиков выросли в прошлом году на 44%, до 502 млрд руб., что на 44% выше прошлогоднего результата. В то же время активы страхового сектора увеличились почти на 21%, до 6,3 трлн руб. Так, прирост капитала составил более 270 млрд руб., доведя совокупный показатель до 1,65 трлн руб.

"Такая динамика закладывает фундамент устойчивого роста отрасли в будущем и дополнительно подтверждает укрепление финансовой стабильности компаний, несмотря на сохраняющиеся внешние риски. Чистая прибыль каждой из топ-10 компаний по этой метрике в 2024 году была выше 10 млрд руб., и все эти игроки широко известны", - отмечается в исследовании.

Лидеры по прибыли

Как отмечается в исследовании, ранее лидерство по прибыли удерживали страховщики, ориентированные на розничные продажи и накопительное страхование, однако в 2024 году ситуация переменилась - на первое место вышла перестраховочная компания (РНПК), чистая прибыль которой составила 59,2 млрд руб. "Успех РНПК обусловлен рядом факторов. Во-первых, в условиях высокой волатильности и геополитической нестабильности именно перестрахование стало ключевым инструментом управления крупными рисками. Во-вторых, компания заняла уникальную рыночную позицию как основной игрок в национальном перестраховочном сегменте, получив возможность аккумулировать значительные объемы премий и доходов. Наконец, рост инвестиционного дохода, как и в случае с крупными страховщиками, усилил финансовый результат РНПК", - говорится в материалах.

Второе место заняло САО "РЕСО-гарантия" с финансовым результатом 44,8 млрд руб., который, по мнению экспертов, подтвердил эффективность диверсифицированной бизнес-модели и пересмотра инвестиционной стратегии. На третьем месте по чистой прибыли в исследовании отмечается ООО СК "Сбербанк страхование жизни" (37,9 млрд руб.). "Несмотря на то, что этот результат ниже прошлогоднего (58,9 млрд руб.), компания сохранила место в тройке лидеров, подтвердив устойчивость бизнеса. Процентные доходы компании были положительными, а к снижению прибыли привели в том числе отрицательные результаты страховой деятельности (год назад они были положительными) и отрицательные доходы от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости", - говорится в исследовании.