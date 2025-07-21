По словам спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, программа ЦУР ООН в очевидном кризисе

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия приглашает все заинтересованные стороны к обсуждению планирования целей устойчивого развития (ЦУР) после 2030 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.

Как отметил спецпредставитель, программа ЦУР ООН в очевидном кризисе - дефицит финансирования в $4 трлн. "Поэтому, чтобы избежать проблем в будущем, необходимо уже сегодня начать разработку реалистичной повестки развития после 2030 года, - сказал он в ходе Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию. - Работа в этом направлении уже начата. Активно развивается инициатива Объединенных Арабских Эмиратов. Подготовка к ЦУР-2050 ведется в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Мы рассчитываем на поддержку G20 и ООН и приглашаем все заинтересованные стороны присоединиться к этой работе".

По его словам, Россия наращивает темпы выполнения текущих целей. Титов указал, что 24 июля на полях форума будет представлен независимый доклад о достижениях России. "Ключевой вывод доклада - мы уверенно движемся вперед: по 61% показателей ЦУР Россия демонстрирует прогресс, тогда как глобальный уровень - всего 20%. Бедность сократилась в 1,5 раза, женщины занимают 48,8% руководящих должностей, а доля низкоуглеродной генерации (с учетом газа и атомной энергии) достигла 87%, - подчеркнул спецпредставитель. - Особенно хочу отметить успехи по ЦУР №8. Экономика в период 2023-2024 годов росла более чем на 4% ежегодно, а безработица к концу 2024 года снизилась до 2,3%".

Кроме того, обратил внимание Титов, особенно важный вклад в рост экономики внес сектор МСП: налоговые поступления выросли почти в два раза - до $119 млрд. "Это произошло благодаря цифровым суперсервисам - платформам, объединяющим регистрацию, банковские и фискальные услуги, которые дали возможность вывести малый бизнес из тени, - пояснил он. - И эти платформы могут работать не только в России, они могут стать существенным вкладом в мобилизацию внутренних ресурсов других стран. Например, в Киргизии ее применение позволило удвоить налоговую базу МСП".

Спецпредставитель отметил, что решения, предложенные Россией, носят устойчивый и инклюзивный характер, а также несут принципы справедливого, взаимовыгодного международного сотрудничества, основанного на Уставе ООН. "Мы убеждены: соблюдение этих принципов снизит уровень конфликтности и поможет устойчивому развитию. Однако, к сожалению, мы сталкиваемся с неоколониальной практикой: ограничением доступа к технологиям, рынкам, ресурсам. Это противоречит духу сотрудничества", - констатировал Титов.