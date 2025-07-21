Инициатива касается военнослужащих, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, противопожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минобороны России предлагает проиндексировать военнослужащим отдельные выплаты на 7,6%, а не на 4,5%, как было ранее. Подготовленный ведомством проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается изменение применяемого при индексации размеров страховых сумм, единовременных пособий и компенсаций коэффициента с 1,045 на 1,076. Действие проекта постановления будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что данное предложение касается военнослужащих, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения.

Реализация проекта постановления не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и будет осуществлена в пределах средств, предусмотренных в бюджете, уточняется там.