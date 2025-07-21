В России уже есть успешный опыт "ВКонтакте" по перемещению контента с платформы YouTube, заявил первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев направил письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра цифрового развития РФ Максута Шадаева с предложением разработать и профинансировать программу переноса данных пользователей из мессенджеров WhatsApp и Telegram на цифровую платформу MAX. Текст писем есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагаю инициировать разработку государственной программы, которая обеспечит бесплатный, безопасный и удобный перенос данных из WhatsApp и Telegram в государственный мессенджер MAX, а также возможность сохранения информации на персональных устройствах. <…> Прошу рассмотреть возможность выделения государственных средств на разработку и внедрение программы в кратчайшие сроки", - говорится в документах.

По словам Гусева, в данных мессенджерах пользователи хранят ценную информацию: личные переписки, фотографии, видеозаписи, документы. Потеря этих данных может вызвать серьезные неудобства и риски для информационной безопасности, считает депутат.

Он отметил, что в РФ уже есть успешный опыт "ВКонтакте" по переносу контента с платформы YouTube. "Мы не можем оставить людей без их личной и профессиональной информации. Технологии для такого переноса уже существуют", - рассказал Гусев ТАСС.