Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий разрушается из-за французских бюрократов, продвигающих свою карьеру за счет народа страны, заявил сооснователь мессенджера Telegram

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что действия французских бюрократов, продвигающих свою карьеру за счет народа страны, сведут к минимуму инвестиции в сферу технологий, на привлечение которых были потрачены десятилетия.

"На данный момент любую технологическую компанию во Франции могут объявить "преступной группировкой". Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий разрушается из-за нескольких бюрократов, продвигающих свою карьеру и политические цели - за счет французского народа", - написал он на своей странице в Х.

Ранее принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску X сообщила, что власти Франции начали расследование в ее отношении в связи "с предполагаемым манипулированием алгоритмом и якобы мошенническим извлечением данных". В Х назвали ложными обвинения в манипулировании алгоритмами.