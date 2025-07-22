Согласно результатам исследования "Газпромбанк автолизинг" и агентства "Автостат", в начале лета жители России потратили на покупку новых машин 287,7 млрд рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расходы россиян на приобретение новых легковых автомобилей первом полугодии 2025 года снизились на 26,4% и составили 1,67 трлн рублей, в июне финансовая емкость рынка также снизилась в годовом выражении на 21,7% и составила 287,7 млрд рублей. Об этом сообщается в совместном исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и аналитического агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в начале лета жители РФ потратили на покупку новых машин 287,7 млрд рублей. Это на 0,9% больше, чем месяцем ранее (в мае - 285,2 млрд рублей), но на 21,7% ниже показателя годичной давности (в июне 2024 г. - 367,3 млрд рублей). Между тем в I полугодии на новые автомобили было потрачено 1,67 трлн рублей, что на 26,4% меньше, чем за 6 месяцев прошлого года, указывают авторы исследования.

За месяц затраты на покупку автомобилей уменьшились лишь у европейских и китайских марок. В структуре финансовой емкости абсолютное лидерство сохраняют "китайцы", доля которых в июне составила 56,5%. Далее следуют: отечественные бренды - 16,8%, европейские - 12,8%; японские - 6,7%; корейские - 2,1% и американские - 1,2%.

Также стоит отметить, что в начале лета сократились затраты на покупку машин европейских марок - на 11,5%, до 36,8 млрд рублей. Кроме них, они снизились и у китайских брендов - на 0,4%, до 162,4 млрд рублей. А вот у остальных марок затраты увеличились: российских - на 4,9%, до 48,4 млрд рублей; корейских - на 8,5%, до 6,2 млрд рублей; японских - на 19,8%, до 19,2 млрд рублей; американских - на 21,9%, до 3,5 млрд рублей.

Если же рассматривать объемы реализации за месяц, то здесь тоже лидируют китайские бренды (48,6 тыс. шт.), за которыми располагаются российские (29,8 тыс. шт.). Показатели остальных участников рынка составили менее 4 тыс. экземпляров.