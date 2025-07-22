Показатель составил 11,3 тонны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июля. /ТАСС/. Золотодобывающие компании на Чукотке в первом полугодии 2025 года добыли 11,3 тонны золота, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Добыча серебра увеличилась почти на 50%, рассказали ТАСС в правительстве края.

"Добыча золота в Чукотском автономном округе с начала 2025 года составила 11,3 тонны, что на 31 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Добыча серебра с начала 2025 года до 1 июля составила 58,3 тонны, что больше на 47 % в сравнении аналогичным периодом 2024 года", - рассказали в правительстве Чукотки.

Чукотка богата полезными ископаемыми, среди которых выделяются золото, серебро, олово, вольфрам, нефть и газ. Также в регионе добывают уголь, ртуть, медь, уран, сурьму, молибден, хром, строительное сырье, а также металлы платиновой группы. Несмотря на слабую геологическую изученность, разведанный потенциал Чукотки считается самым высоким на Дальнем Востоке. Добычу полезных ископаемых в округе ведут шесть предприятий.