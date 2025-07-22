Аксаков: резкий рост депозитов не связан с увеличением уровня доходов жителей РФ

Многие "держали деньги в чулках", объяснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

ЧЕБОКСАРЫ, 22 июля. /ТАСС/. Значительный рост объема депозитов в России не связан с увеличением доходов жителей. Многие "держали деньги в чулках", сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"У нас депозиты резко выросли в этом году и в прошлом году росли довольно быстрыми темпами. Жизнь показала, что рост этих депозитов не был связан с ростом уровня доходов, то есть многие держали деньги "в чулках", в чемоданах. Как только увидели, что предлагаются высокие проценты по депозитам, то начали нести деньги на счета в банки", - считает Аксаков.

По его словам, "жизнь показала, что у многих граждан есть сбережения". При этом парламентарий уточнил, что финансовые резервы "хранит "в чулках" не подавляющая, но довольно значительная" часть населения.