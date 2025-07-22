Из них около 103 млн рублей выделили из федерального бюджета

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Порядка 110 млн рублей потратят власти Чукотки на капитальный ремонт школы в поселке Провидения в рамках профильного нацпроекта. Материально-техническая база учебного заведения будет полностью обновлена, сообщается на сайте окружного правительства.

"На сегодняшний день в школе-интернате поселка Провидения почти завершен демонтаж навесного фасада здания, а также выполнено 40% работ по ремонту спортивного зала и 30% работ по ремонту фасада. Одновременно ведутся реставрационные работы стен здания и дальнейшее их утепление. Завезено уже 98% строительного материала, так что работы ведутся согласно срокам контракта. Общая сумма контракта составляет более 110 млн рублей, из них около 103 млн рублей выделены из федерального бюджета и более 7 млн из окружного", - говорится в сообщении.

Материально-техническая база школы будет полностью обновлена. Кроме того, для учебного заведения будут закуплены современные учебные и наглядные пособия, мебель, интерактивные средства обучения и учебная литература. На эти цели из окружного бюджета выделено восемь миллионов рублей. С учетом климатических особенностей региона завершение всех работ в школе поселка Провидения запланировано на декабрь 2025 года.

Провидения - арктический поселок на Чукотке, в котором проживают около 2 тыс. человек. Добраться до населенного пункта из Анадыря можно только по воздуху.