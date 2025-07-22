В РФ разработали умные стельки для диагностики биомеханики походки у ампутантов

Они дополнят систему захвата движений для отслеживания реабилитации людей с ампутацией, сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Умные стельки для диагностики биомеханики походки ампутантов, которые дополнят систему захвата движений для отслеживания реабилитации людей с ампутацией, разработали в Новосибирском государственном университете. Разработку представили на национальном форуме "Надежда на технологии" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"На своем стенде молодые исследователи представили систему захвата движений для исследования кинематики ходьбы пациентов, а также адаптивную культеприемную гильзу для протеза руки с использованием технологии 3D-печати. Группа представила и свои самые новые разработки - 3D-печатный протез стопы 1 2 уровня активности и стельки для диагностики биомеханики походки ампутантов, которая дополнит и усовершенствует систему захвата движений", - сообщили в пресс-службе.

По словам представителей вуза, больше всего отзывов получил протез стопы, напечатанный на 3D-принтере. "Работая над этим проектом, мы ставили перед собой цель: сделать такой протез стопы, который имел бы низкую себестоимость, был прост в изготовлении, обладал возможностью персонализации и изготавливался в короткие сроки с помощью простого оборудования, что повышало бы его доступность, но при этом сохранял общую биомеханику ходьбы. Важный момент - наш протез относится к 1-2 уровням активности и предназначен только для ходьбы, но не подходит для бега и занятий спортом. Для разработки геометрии был использован цифровой стенд, имитирующий нагрузки человека при ходьбе. Так мы смогли создать геометрию протеза, удовлетворяющую цели", - рассказал один из разработчиков Андрей Караван.

Для точного проектирования протеза использовались технологии 3D-моделирования и анализа нагрузок. Вес готового изделия составил около 700 грамм. Проект получил финансовую поддержку от Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области. Впервые испытания печатного протеза пациентом прошли именно на форуме.

Об умной стельке

Еще одна новая разработка группы биомеханики и медицинского инжиниринга НГУ вызвала большой интерес участников форума - стелька давления, которая позволит точно определить фазы шага и асимметрию походки. Эта умная стелька тестировалась ранее вместе с системой захвата движений для анализа кинематики походки. Как отметили в пресс-службе, изобретение позволит специалистам протезных центров анализировать распределение нагрузки между здоровой и ампутированной конечностями, оценивать распределение давления по стопе или протезу и динамику реабилитации вне клиники.

"Важно, что с ее помощью становится возможным разделить циклы походки на фазы опоры и переноса. При диагностике биомеханики походки ампутантов такие стельки помещаются в обувь и под здоровую стопу пациента, и под протез. Для передачи и считывания данных со стельки мы разработали программное обеспечение для обработки и визуализации данных, - пояснила одна из авторов изобретения Татьяна Шашкина.

Молодые исследователи планируют объединить систему захвата движений с умной стелькой. В ходе ранних исследований они пришли к выводу, что совмещение этих технических решений позволит проводить более полный анализ походки. Система захвата движений фиксирует кинематику походки, а стелька - давление стопы и протеза на поверхность. Совмещая эти данные, можно отследить биомеханические показатели и симметрию походки пациента, что имеет большое значение для оценки прохождения реабилитации и корректирования настройки протеза.