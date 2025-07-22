К концу года их количество может достигнуть 10

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Количество промышленных кластеров в Донбассе и Новороссии до конца 2025 года может увеличиться до 10, сообщил ТАСС директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

"Сейчас у них уже три промышленных кластера, которые находятся в кооперационных цепочках с другими территориями РФ. К концу года их количество может достигнуть 10, потому что [создаются] кластеры на территории и Донецкой, и Луганской [народных республик], и Запорожья, и в Херсонской области. Все зависит от того, насколько бизнес сможет участвовать в мероприятиях, направленных на формирование этих кластеров. Это связано и с обстановкой на передовой линии", - сказал Лабудин.

Специализация создаваемых кластеров - от пищевой промышленности до металлургии, машиностроения и радиоэлектроники. "Вообще первый [в новых регионах] кластер был создан в 2023 году в ДНР - это Ясиноватский машиностроительный завод, который в кооперации с Кузбассом занялся выпуском двигателей для горнопроходческой техники", - рассказал директор ассоциации.

Он подчеркнул, что первоочередная задача - адаптировать регионы к законодательству РФ, чтобы они могли в полной мере использовать уже предоставляемые меры поддержки. "И уже после этого можно будет говорить об их (мер - прим. ТАСС) совершенствовании с учетом специфики новых регионов", - подытожил Лабудин.