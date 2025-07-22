НБКИ: в РФ количество выданных потребкредитов увеличилось на 3,1%

Наибольшее количество займов отметили в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Количество выданных потребительских кредитов во втором квартале текущего года увеличилось на 3,1% по сравнению с первым кварталом и составило 3,92 млн (в первом квартале - 3,8 млн). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача потребкредитов во втором квартале 2025 г., наоборот, сократилась на 54,7% (во втором квартале 2024 г. - 8,65 млн).

Среди регионов РФ наибольшее количество выданных потребительских кредитов во втором квартале этого года было отмечено в Москве (245,1 тыс.), Московской области (199,9 тыс.), Краснодарском крае (154,7 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (138,5 тыс.) и Свердловской области (104,2 тыс.).

Среди 20 регионов - лидеров по количеству выданных потребкредитов наиболее серьезная динамика роста их числа во втором квартале 2025 г. по сравнению с предыдущим кварталом была зафиксирована в Новосибирской области (+6,1%), Санкт-Петербурге (+5,3%), Пермском крае (+4,9%), а также в Кемеровской (+4,8%) и Московской (+4,4%) областях. Единственными регионами из топ-20, в которых количество выданных потребкредитов за квартал сократилось, оказались Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (-1,2%) и Республика Башкортостан (-0,5%).

"После падения в трех предыдущих кварталах, во втором квартале 2025 года выдача потребительских кредитов стабилизировалась. При этом количество потребкредитов, выданных во втором квартале текущего года, существенно меньше (в два с лишним раза) их выдачи за аналогичный период прошлого года. Такая динамика обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой по охлаждению кредитного рынка, в т. ч. в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). По этой причине аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне. В настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с приемлемым качеством кредитной истории и ПДН не более 50%", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.