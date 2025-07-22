Для физических лиц он составляет от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных - от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических - от 100 до 250 тыс. рублей, сказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Жильцам грозит административный штраф за выкидывание мусора из окон или оставление его в подъезде, однако для привлечения к ответственности нужны доказательства. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"За нарушение правил сбора, накопления, транспортировки и утилизации мусора грозит ответственность по статье 8.2 КоАП РФ. Проще говоря, за выброс мусора из окна или за его оставление в подъезде грозит штраф, для граждан он составляет от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 30 тыс. рублей, для юрлиц - от 100 до 250 тыс. рублей", - сказал депутат.

Он отметил, что за повторное нарушение жильцам дома грозит ужесточение ответственности: для физлиц - до 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 30-40 тыс. рублей, для юрлиц - до 250-400 тыс. рублей.

По словам Колунова, для привлечения соседей к ответственности необходимо предоставить доказательства нарушения. Это могут быть фотографии, видео или показания свидетелей, сообщил парламентарий.

"Также рекомендую сначала обратиться в управляющую компанию или ТСЖ с жалобой и просьбой провести разъяснительную работу, а уже затем при отсутствии реакции обращаться в контролирующие органы - полицию, жилищную инспекцию, Роспотребнадзор", - сказал депутат.