Единого запрета на видеофиксацию прилетов дронов в стране нет, отметил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Штрафы за съемку беспилотников противника стоит ввести во всех регионах, подвергающихся атакам. Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он отметил, что единого запрета на съемку прилетов БПЛА в стране нет.

"Считаю, что целесообразно было бы каждому региону, пострадавшему от БПЛА противника, принять соответствующий региональный нормативно-правовой акт, который бы устанавливал ответственность за подобное правонарушение в виде штрафа", - отметил член ОП РФ.

Кроме того, как отметил Машаров, указом президента РФ в октябре 2022 года в ряде регионов был установлен режим повышенного реагирования в связи с проведением СВО. "Одна из основных целей данного указа - не дать противнику "полезной" информации о наших войсках", - уточнил эксперт.

Как ранее подсчитал ТАСС, 26 из 89 регионов России ввели запрет на публикацию и распространение в СМИ и интернете любой информации о применении беспилотников и последствий их применения.

В Волгоградской области размер административного штрафа для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 300 тыс. до 1 млн рублей. Также Рязанская областная дума ввела штрафы в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. В Астраханской области граждан могут оштрафовать на сумму от 1 до 3 тыс. рублей, должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, а организации - от 20 до 50 тыс. рублей. В случае повторных нарушений размеры штрафов увеличиваются.