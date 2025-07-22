Инвестиции в проект составляют около 1,5 млрд рублей, сообщил врио губернатора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Перенос портовых мощностей АО "Ростовский порт" из центра Ростова-на-Дону на левый берег Дона планируют завершить до конца 2027 года. До конца 2025 года планируют подготовить проектно-сметную документацию. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Работы по переносу первого грузового района Ростовского порта начались в 2022 году, по данным руководства компании, проект переноса на левый берег Дона планировали завершить в феврале - марте 2026 года.

"Один из наиболее знаковых проектов - это перенос морского порта у нас из центра Ростова-на-Дону на левый берег реки Дон. Инвестиции - порядка 1,5 млрд рублей. Проект реализуют в два этапа за счет собственных средств порта. Планируем все построить и перенести мощности в течение двух лет, завершив в конце 2027 года. Задача этого года - сделать проектную документацию", - сказал Слюсарь.

По его словам, новый порт будет оснащен современным оборудованием и востребован среди судоходных компаний.

Возможность переноса порта и продления набережной Ростова-на-Дону рассматривалась городскими властями с 2017 года. Как сообщали в декабре 2021 года в управлении информационной политики правительства Ростовской области, в перенос инфраструктуры Ростовский порт намерен вложить 1,15 млрд рублей.

Полный текст интервью будет опубликован 23 июля.