Александр Солдатов добавил, что порт идет по пути увеличения численности коллектива на фоне роста перевалки грузов

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Число сотрудников порта Мариуполя меньше штатного расписания, но их хватает для выполнения всех задач при нынешней загрузке, сообщил ТАСС директор предприятия Александр Солдатов.

"Для примера, в 2022 году было 10 сотрудников, в 2023-м - 120, мы идем по пути загрузки: если я вижу такую необходимость, мы добираем людей. Пока та заявленная мощность предприятия обеспечивается тем штатным количеством сотрудников, которые у нас есть", - сказал Солдатов.

Он добавил, что порт идет по пути увеличения численности коллектива на фоне роста перевалки грузов. Большинство работников порта - местные жители.

Ранее Солдатов сообщил ТАСС, что возобновление грузовых железнодорожных перевозок позволило кратно нарастить перевалку грузов в порту Мариуполя. В 2023 году было перевалено 150 тыс. тонн груза, а 2024-м - 382 тыс. тонн.