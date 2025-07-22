Показатель составил 2,3 тыс. заведений

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Число заведений, где можно купить освежающие безалкогольные напитки (фреш-баров), в июле 2025 года выросло на 16% по сравнению с июлем 2024 года, до 2,3 тыс. Об этом говорится в исследовании геосервиса "2ГИС", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Наибольший рост зафиксирован в Челябинске (на 47% - до 84 точек), Перми (+44%, до 33 точек) и Казани (+36%, до 80 точек продаж). В Москве сейчас работает около 800 точек продаж безалкогольных освежающих напитков, за год в столице их стало больше на 17%, говорится в исследовании. При этом в Краснодаре, Воронеже и Волгограде киосков по продаже освежающих напитков с собой, наоборот, сократилось (-17%, -7% и -4,5% соответственно).

"Анализ динамики поисковых запросов в "2ГИС" за июнь 2024 и июнь 2025 годов показывает, что вкусы людей в напитках заметно изменились за последние 12 месяцев. Больше всего вырос интерес к матче - количество запросов увеличилось за год более чем в два раза (+107%)", - отмечают аналитики. Также стал популярнее айс-латте, показав рост на 50%. В то же время бабл-ти, хотя и остается самым популярным по числу поисковых запросов, потерял 17%.

По данным "2ГИС", средняя цена 300 мл освежающего напитка в городах-миллионниках в июле 2025 года составляет около 300 рублей. Самым дорогим оказался бабл-ти - его стоимость в среднем достигает 327 рублей. Немного меньше стоит айс-кофе - 281 рубль. Матча и бамбл-кофе обойдутся примерно в 274 и 270 рублей соответственно.

"Самым дорогим напитком в среднем оказался бабл-ти - его стоимость выше средней в большинстве городов. Наиболее доступным оказался бамбл-кофе, что может говорить о его пока еще ограниченной популярности. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Уфа стабильно входят в число городов с самыми высокими ценами на все напитки, тогда как Омск, Пермь и Воронеж демонстрируют наибольшую доступность", - говорится в сообщении.