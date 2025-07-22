Испытания проводились компанией-разработчиком "Новый космос" на аэродроме Волосово в Московской области

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат мультикоптерного типа, оснащенный радаром с синтезированной апертурой для получения детализированных изображений в отсутствие видимости, испытали в России. Об этом ТАСС сообщили в фонде НТИ.

"Команда проекта "Аргос" провела новые испытания беспилотного летательного аппарата мультикоптерного формата, оснащенного радаром с синтезированной апертурой. Проект "Аргос" направлен на создание высокоточных снимков дистанционного зондирования Земли на БПЛА для мониторинга территорий в сложных погодных условиях и в любое время суток. Радиолокаторы с синтезируемой апертурой могут получать информацию о поверхности за счет облучения электромагнитными волнами. Это позволяет получать детализированные изображения даже при отсутствии видимости, что делает дрон перспективным решением для национальной экономики, сельского хозяйства и нефтегазовой отрасли", - заявили в организации.

Испытания проводились компанией-разработчиком "Новый космос" на аэродроме Волосово в Московской области. "Полученные данные подтвердили работоспособность системы. БПЛА "Аргос" выдержал разные погодные условия, включая сильный ветер. Испытания позволили разработчикам перейти к следующему этапу - доработке предсерийного образца. Его выпустят до конца 2025 года", - подчеркнули в фонде НТИ.

В организации назвали прошедшие испытания важным шагом в развитии проекта. "Сейчас мы фокусируемся на доработке алгоритмов программного обеспечения и подготовке к следующей фазе испытаний на формате VTOL. Уверен, что предсерийный образец станет ключевым этапом в коммерциализации проекта", - добавили в фонде.