В южных регионах сконцентрировано около 70% всей возобновляемой генерации, отметили в АРВЭ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более 2,5 ГВт мощностей возобновляемой энергетики планируется ввести в регионах юга и Кавказа до 2030 года. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

"На горизонте до 2030 года к строительству на территории ЮФО и СКФО запланировано более 2,5 ГВт объектов ВИЭ-генерации (возобновляемые источники энергии - прим. ТАСС). Наиболее крупным проектом в сфере ВЭС (ветряная электростанция - прим. ТАСС) является строительство Новолакской ВЭС в Дагестане совокупной мощностью в 300 МВт", - сообщила ассоциация.

В АРВЭ подчеркивают, что в южных регионах сконцентрировано около 70% всей возобновляемой генерации России. Это объясняется уникальными природными условиями - высокой инсоляцией и стабильными ветровым нагрузкам. Новые проекты позволят еще больше укрепить позиции региона как центра "зеленой" энергетики РФ.

Ассоциация ведет комплексный инвестиционный рейтинг регионов в области возобновляемой энергетики. На данный момент в лидерах по объемам строительства объектов ВИЭ находятся Ставропольский край, Астраханская и Ростовская области. В ближайшее время значительный рост объемов ввода ожидают в Волгоградской и Самарской области, Забайкальском крае и регионах Дальневосточного федерального округа.

Как ранее сообщали в АРВЭ, благодаря инвестициям в объеме более 700 млрд рублей, реализованным в рамках программ поддержки, совокупная установленная мощность объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в России достигла 6,65 ГВт. За последние три года было введено более 1 300 МВт ВИЭ-генерации.