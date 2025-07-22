Генеральный директор АО "ПО "Электроприбор" Алексей Трошин отметил, что на предприятии завершилась отработка технологических процессов, которые позволяют создавать изделия размером от 24х30мм до 345х313мм

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в Ростех) разработал технологию высокоточного производства гибких полиамидных печатных плат, использующихся при производстве смартфонов, планшетов, медтехники, роботов и спецаппаратуры. Как сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга, завершена отработка технических процессов, позволяющих создавать изделия, которые сохраняют работоспособность даже при экстремальных температурных режимах.

Гибкие печатные платы создаются из специальных полимеров - полиамидов. Основное их преимущество над платами из стеклотекстолита - легкость, эластичность и термостойкость. Но исключительная гибкость создает сложности в обработке материала и препятствует качественному высокоточному сверлению, поясняют в холдинге. Решить эту задачу смогли в производственном объединении "Электроприбор" концерна "Автоматика" (входит в "Росэл").

"Разработчики применили технологию фиксации гибкой заготовки с помощью вспомогательных материалов. При таком подходе полиамидная заготовка располагается между двумя листами. Нижний выполнен из древесно-волокнистой плиты высокой плотности со специальным покрытием, благодаря которому формируется ровная поверхность под полиамидом. Дополнительное прижатие полиимида обеспечивает верхний накладочный алюминиевый лист, который размещается над заготовкой. Такой подход гарантирует точность сверления в пределах 20-25 микрон", - говорится в сообщении "Росэл".

Как отметил генеральный директор АО "ПО "Электроприбор" Алексей Трошин, на предприятии завершилась отработка технологических процессов, которые позволяют создавать изделия размером от 24х30мм до 345х313мм. "Такие платы сохраняют работоспособность в температурном диапазоне от -60°С до +120°С. Сегодня мы производим двухсторонние полиамидные платы 5-го класса точности, а в некоторых технически обоснованных случаях - даже с элементами 6-го класса точности", - сказал он.