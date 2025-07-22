Штраф за несоблюдение новых требований может составить до 250 тыс. рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Региональным операторам по обращению с отходами придется перейти на электронные торги вторсырьем с 1 сентября. Все вторичные ресурсы, полученные при раздельном накоплении и обработке твердых коммунальных отходов (ТКО), необходимо будет продавать исключительно через электронные площадки или организованные торги, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Осенью рынок вторичных ресурсов начнет работать по новым правилам. Продажа вторсырья станет возможной только через проверенные и зарегистрированные площадки. Механизм нужен для того, чтобы точно понимать, кто, когда и кому передал вторсырье - например, пластик, стекло или бумагу, полученные после сортировки ТКО. Это поможет избежать серых схем, сократить потери полезных материалов и гарантировать, что отходы действительно отправляются на переработку, а не на свалку. Это важный шаг к полноценной экономике замкнутого цикла, когда каждый килограмм полезного ресурса возвращается в оборот", - заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Новые правила касаются всех региональных операторов и операторов по обращению с ТКО, занимающихся обработкой отходов. Они не распространяется на отходы, которые используются в энергетической утилизации, для производства искусственных грунтов, а также на пункты приема вторсырья и фандоматы.

Теперь регоператоры смогут передавать вторсырье третьим лицам только через электронные площадки, интегрированные с федеральной государственной информационной системой учета ТКО (ФГИС УТКО). В ней будет вестись реестр таких площадок. Регоператоры смогут самостоятельно выбрать онлайн-платформу из реестра. Соответствующие изменения зафиксированы в постановлении правительства №1022 от 5 июля 2025 года. РЭО, в свою очередь, будет заключать соглашения с операторами электронных площадок, на которых будут заключаться договоры по реализации вторичного сырья.

"Новая система позволит сделать систему обращения с отходами прозрачнее и увидеть реальные объемы образования вторсырья. На данный момент мы ежегодно сортируем более 27 млн тонн, то есть 57% бытовых отходов", - добавила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Ответственность за несоблюдение новых требований будет определяться в соответствии с общими нормами законодательства об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды. Если нарушение допустит предприниматель без образования юридического лица - штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Если юридическое лицо - штраф от 100 до 250 тыс. рублей.