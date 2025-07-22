Авиапредприятие Таганрога получило заказ на 30 самолетов, которые заменят учебные Як-52

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что есть покупатели за рубежом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Таганрогский авиапроизводитель "Первое ОКБ", занимающийся разработкой и производством учебного самолета СП-30, созданного на замену самого массового учебного самолета в истории Як-52, получил заказ на 30 самолетов, включая покупателей за рубежом. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Таганрогская компания занимается разработкой производства учебного самолета СП-30. Самолет вызывает интерес, он идет на замену самолету Як-52 - одному из самых массовых учебных самолетов в истории. И сейчас уже в портфеле заказов 30 самолетов, включая покупателей за пределами России", - сказал Слюсарь.

По его словам, ДОСААФ уже оценил летно-технические характеристики самолетов таганрогского предприятия, всего им нужно 180 таких машин. Первые три отправят летом на аэродромы в Московской и Тверской областях для обучения пилотов, включая подготовку суворовцев к поступлению в летные училища.

"Здесь важно удержать экономику производства и эксплуатации в определенных пределах, потому что подобный класс техники очень чувствительный именно к экономической составляющей и производству. Важно, чтобы он стоил конкурентоспособные деньги, и его эксплуатация вписывалась в определенный параметр. Вообще проект интересен, потому что он будет развиваться", - уточнил врио губернатора.

О самолете

СП-30 - первый российский учебный самолет, созданный в постсоветский период как замена Як-52. Более чем на 80% он состоит из отечественных комплектующих. За последние два года предприятие выпустило свыше 20 таких машин, включая поставки в Казахстан и Узбекистан. Ключевые преимущества СП-30 - устойчивость на малых скоростях и простота управления, что критически важно для обучения.

"Первое ОКБ" (Таганрог) - российский авиапроизводитель с 39-летним опытом, специализирующийся на сверхлегкой авиации и БПЛА. ДОСААФ России - правопреемник советского оборонного общества, основанного в 1920 году.

Полный текст интервью будет опубликован 23 июля.