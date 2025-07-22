В пресс-службе Агентства стратегических инициатив подчеркнули, что сектор креативной экономики тесно связан с другими отраслями

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сильные индустрии регионов РФ необходимо определить для развития креативной экономики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Одной из целей [реализации стратегии развития креативной экономики] должно стать выявление и поддержка сильных сторон регионов. Необходимо определить те индустрии в субъектах РФ, которые действительно способны обеспечить вклад в достижение национальных экономических целей, включая рост ВВП", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для осуществления данной цели необходимо выстроить цепочки добавленной стоимости креативных продуктов и предложить механизм создания проектных офисов межрегионального сотрудничества. "Такие офисы могли бы координировать деятельность опорных организаций в рамках федеральных округов и выступать надстроечным уровнем взаимодействия по всей стране", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в АСИ отметили, что сектор креативной экономики тесно связан с другими отраслями: образованием, туризмом, культурой, а также с кросс-отраслевыми направлениями, такими как экспорт, цифровая экономика и управление интеллектуальными правами. Уточняется, что важно заложить в план реализации стратегии развития креативной экономики механизмы межведомственного взаимодействия, а также инструменты, доступные через федеральные и региональные органы власти.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение до 2036 года разработать стратегию развития креативной экономики. Для исполнения стратегии развития креативной экономики составят план мероприятий, добавили в кабмине. В частности, будет создан национальный рейтинг регионов по развитию креативных индустрий, и пополнен перечень видов деятельности, относящихся к данной сфере. С этой целью предпогагается внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Еще одно планируемое мероприятие - регуляторный сбор и анализ обратной связи от субъектов креативных индустрий.