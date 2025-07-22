Мишустин: в России заботятся о доступе граждан к качественным продуктам

По поручению президента правительство системно поддерживает агропромышленный комплекс, отметил председатель кабмина

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Российские власти постоянно принимают меры, чтобы гражданам страны были доступны качественные, здоровые и разнообразные продукты питания.

По многим целевым показателям продовольственной безопасности уже видны успехи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о развитии экспорта зерна.

"По поручению президента правительство системно поддерживает агропромышленный комплекс. Прежде всего для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны, чтобы гражданам были доступны качественные, здоровые и, конечно, разнообразные продукты питания. Базовые целевые показатели утвержденной главой государства доктрины в этой сфере выполняются. Видим рост и по многим остальным", - сказал он.