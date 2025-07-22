Россия и дальше будет придерживаться таких принципов, подчеркнул председатель кабмина

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Россия была, остается и будет надежным партнером на международном рынке. Это в том числе подтверждается поставками ее зерна за рубеж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильном совещании.

Он отметил, что Россия является одним из лидеров на рынке зерновых - не только закрывает свои потребности, но и вносит существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности. В 2024 году она экспортировала рекордный объем.

"Все это еще раз подчеркивает, что наша страна была и остается надежным партнером. Добросовестно выполняем коммерческие обязательства. И дальше будем придерживаться таких принципов", - подчеркнул Мишустин.