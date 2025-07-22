Мишустин: правительство контролирует доступность удобрений

Это важно для успехов в аграрном секторе, отметил премьер

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ контролирует доступность удобрений, которые важны для успехов в сельском хозяйстве. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильном совещании.

"Для хороших результатов в аграрном секторе требуются удобрения. Правительство контролирует их доступность", - сказал он.

Мишустин перечислил и другие меры. "Направили необходимые объемы топлива для обеспечения сезонных полевых работ. Совершенствуем механизм льготного лизинга, чтобы сельхозпроизводители могли обновлять парк техники - трактора, комбайны и другие машины", - отметил глава кабмина.