Президент Владимир Путин обозначил задачу к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 1,5 раза относительно показателей 2021 года, отметил председатель правительства

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Россия будет и дальше увеличивать поставки зерновых за рубеж. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильном совещании.

"Президент обозначил задачу к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 1,5 раза относительно показателей 2021-го. Решаться она будет, в том числе за счет наращивания поставок зерновых", - сказал он.

Мишустин предложил обсудить на совещании, какие еще дополнительные шаги нужны, чтобы укрепить позиции России на глобальном рынке, а также в полной мере раскрыть экспортный потенциал отечественного сельского хозяйства, в том числе Дальнем Востоке.

"Это послужит развитию субъектов макрорегиона и страны в целом. И конечно, [это] необходимо для повышения качества жизни граждан и поддержки наших предпринимателей", - подытожил председатель правительства.