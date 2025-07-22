Мишустин: власти продолжат помогать аграриям

Премьер-министр России указал, что займы на выгодных условиях можно взять, например, на закупку семян или уборку урожая

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Российские власти продолжат поддерживать сельское хозяйство. Они будут сохранять популярные меры, в том числе льготные займы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильном совещании.

"Продолжим оказывать широкую поддержку нашим сельхозпроизводителям. Сохраняем инструменты, которые пользуются спросом. Среди них - льготное кредитование. Это сейчас имеет основной спрос", - сказал он.

Мишустин указал, что займы на выгодных условиях можно взять, например, на закупку семян или уборку урожая. "Для субсидирования процентной ставки по ним в текущем году выделили дополнительные лимиты. Причем их большая часть использована для оформления краткосрочных кредитов, которые особенно нужны в начале посевной", - пояснил премьер.