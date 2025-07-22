Решение будет принято исходя из тенденций на рынке и экономических факторов, сооющили в компании

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. "Автоваз" в начале осени рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок и введения неполной четырехдневной рабочей недели вместо пятидневной, но окончательное решение будет принято исходя из тенденций на рынке и экономических факторов. Об этом говорится в сообщении компании.

Как пояснил автопроизводитель, возможное изменение режима работы обусловлено общими тенденциями на российском авторынке, а именно высокой ключевой ставкой и ужесточением требований регулятора к заемщикам по автокредитам. Также среди причин компания называет импорт, преимущественно в 2024 году, большого количества автомобилей зарубежного производства, "при этом импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 тыс. нераспроданных автомобилей)".

"В связи с этими условиями АО "Автоваз" в начале осени рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок с 29 сентября 2025 года. Вместе с тем компания подчеркивает, что окончательное решение о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов, в том числе уровня ключевой ставки и доступности кредитных продуктов", - отмечается в сообщении.

Автопроизводитель подчеркнул, что предпринимает необходимые шаги для обеспечения стабильной работы предприятия, в том числе продолжает активность по разработке и постановке на производство новых моделей и по стимулированию продаж. "Выполнение принятых социальных обязательств будет продолжено в полном объеме в соответствии с действующим коллективным договором", - заявили в "Автовазе".