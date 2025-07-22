Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что на базе этих складов можно будет производить первичную упаковку и хранение товаров с последующими прямыми поставками в торговые сети

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Новые логистические центры, создаваемые в Ростовской области, позволят увеличить маржинальность сельхозтоваропроизводителей региона за счет возможности на их базе производить первичную упаковку и хранение товаров с последующими прямыми поставками в торговые сети. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Недавно президент дал поручение создать два таких многофункциональных центра в Ростове-на-Дону и в Нижнем Новгороде. Мы хотим реализовать идею не просто создания сетки опорных логических центров, но и использования ее для повышения маржинальности наших сельхозпроизводителей. Сейчас последние зачастую отдают за копейки продукцию, которая потом вывозится другими игроками, хранится, перерабатывается, упаковывается и поставляется уже в магазины, в сети совсем по другой цене. А мы хотим, чтобы функционал многофункциональных центров позволял производителям привозить туда товары, проводить калибровку, первичную упаковку, хранение", - сказал Слюсарь.

По его словам, уже из этих складов продукция будет уходить непосредственно к снабжению крупных торговых сетей. Это увеличит маржинальность производства и даст налаженные каналы сбыта.

Изменения коснутся и транспортной логистики. Власти планируют развязать транспортные потоки таким образом, чтобы, с одной стороны, движение было интенсивным, с другой - исключающим прохождение большегрузов по городам для сохранения дорожного полотна и экологической обстановки. Для этого в том числе в регионе создают Ростовское транспортное кольцо, которое соединит трассы Р-280 "Новороссия" и А-135 и разгрузит западный обход Ростова-на-Дону. Проект, по мнению Слюсаря, должен дать экономический эффект для всей области и регионов Донбасса и Новороссии.

"У нас есть отдельная локальная проблема, кстати, связанная с логистикой. После того, как были введены, платные участки дороги М-4 в основном, начали интенсивно пользоваться объездными дорогами, особенно большегрузы. Через сеть дорог даже населенных пунктов едут, убивают дорогу. Поэтому мы прорабатываем совместно с коллегами из ГИБДД установку камер, знаков, работаем так, чтобы и большегрузный транспорт не ходил через населенные пункты, и ехал по платным дорогам. Очевидно, что это бизнес, это должно входить в стоимость оказания транспортной услуги", - уточнил собеседник агентства.

Текст интервью будет опубликован 23 июля.