Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что РФ с 2016 года является лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Экспорт зерна из России в прошлом сельхозсезоне (1 июля 2024 года - 30 июня 2025 года) составил порядка 53 млн тонн, в том числе 44 млн тонн пшеницы. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании о развитии экспорта зерна.

"Итоги прошлого сезона, который закончился 1 июля. 44 млн тонн Россия поставила пшеницы на экспорт, и всего зерновых было поставлено порядка 53 млн тонн. В целом это соответствует средним результатам нашего экспорта за последние пять лет. То есть это достаточно неплохой результат", - сказала Лут.

Она отметила, что Россия с 2016 года является лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок. "В прошедшем сезоне мы сохранили за собой лидерство и такая же задача у нас стоит на текущий сезон. И в целом нашей стратегической целью является сохранение этого лидерства по поставкам пшеницы в мире", - подчеркнула она.

Министр напомнила, что Россия по итогам 2024 года стала лидером по поставкам ячменя. "В этом году тоже ожидаем неплохой урожай ячменя, тоже надеемся, собственно, повторить этот рекорд", - добавила она.

"Наша география. Мы поставляем зерновые в 108 государств мира, и из них 70 стран, это страны, которые импортируют нашу пшеницу. Мы продолжаем расширять географию нашего экспорта. В прошлом году 11 новых стран у нас появилось в портфеле по экспорту, и возобновили мы поставки в 7 стран, которые приостанавливали закупку нашего зерна", - рассказала Лут.