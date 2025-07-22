Бывший зампред ВТБ Горшков станет председателем правления Вайлдберриз банка

Он займется, в частности, формированием долгосрочной стратегии финтех-направления РВБ и развитием финтех-сервисов для b2c- и b2b-сегментов, отметила основатель Wildberries Татьяна Ким

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бывший зампред ВТБ Георгий Горшков займет пост председателя правления Вайлдберриз банка после получения согласования от Банка России. Об этом сообщила основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

"Георгий Горшков займет пост председателя правления Вайлдберриз банка после получения согласования от Банка России. Он займется формированием долгосрочной стратегии финтех-направления РВБ, будет курировать Вайлдберриз банк, развивать банковские продукты и финтех-сервисы для b2c- и b2b-сегментов, а также повышать качество и удобство финансовых услуг", - отметила она.