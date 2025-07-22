Минсельхоз сохраняет прогноз сбора зерновых в 2025 году на уровне 135 млн тонн

Из них 88-90 млн тонн - это пшеница, заявила глава ведомства Оксана Лут

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Минсельхоз России сохраняет урожай зерна в стране по итогам 2025 года в 135 млн тонн, из них 88-90 млн тонн пшеницы. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании о развитии экспорта зерна.

"Пока мы сохраняем наш прогноз, 135 млн тонн зерновых всего, и из них 88-90 млн тонн - это пшеница, наша основная культура", - сказала она.

Лут подчеркнула, что министерство подтверждает площади сева под зерновыми культурами в текущем году на уровне около 46 млн га. "У нас в целом посевная прошла без каких-то сильных сбоев, есть, конечно, сложности в погоде, вы знаете, есть сейчас в определенных регионах у нас засуха сильная, в определенных регионах нас заливает, мы не можем выйти на уборку", - добавила министр.

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн.