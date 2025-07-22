В России доля семян отечественной селекции по зерновым увеличилась до 77,5%

На элитное семеноводство и закупку семян в рамках федеральной научно-технической программы выделены 2,4 млрд рублей, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Доля семян отечественной селекции по зерновым культурам в России увеличилась до 77,5%. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании о развитии экспорта зерна.

Министр подчеркнула важность поддержки отечественной селекции, особенно по зерновым культурам. Так, в текущем году на элитное семеноводство и закупку семян в рамках федеральной научно-технической программы выделены 2,4 млрд рублей.

"И такие меры по прошлому году, например, позволили нам увеличить в целом долю отечественных семян. Например, по зерновым у нас доля семян отечественной селекции увеличилась до 77,5%, то есть почти на 6 процентных пунктов", - сказала Лут.