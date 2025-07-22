Премьер-министр отметил, что, развивая транспортировку продукции, Россия действует комплексно

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Провозные мощности железных дорог в Азово-Черноморском и Восточном направлениях планируется увеличить более чем на 50 млн тонн к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию экспорта зерна.

"Расширяем пропускную способность подъездных путей к портам. За шесть лет по поручению президента провозные возможности Азово-Черноморского и Восточного направлений нарастим в общей сложности более чем на 50 млн тонн", - сказал он.

Мишустин отметил, что, развивая транспортировку продукции, Россия действует комплексно. "Оказываем адресную помощь регионам, - назвал он одну из мер. - В текущем году увеличили субсидию на перевозку зерна из Сибири и с Урала по железным дорогам на треть - до более чем 8 млрд рублей. Благодаря этому было отгружено свыше 2 млн т, что имеет значение для местных хозяйств".

Кроме этого, продолжил Мишустин, РФ развивает портовую инфраструктуру. "За прошлый год мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 млн т - до почти 85 млн. И такая работа продолжится", - подчеркнул премьер.