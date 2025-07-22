В киберполиции призвали, в частности, не доверять "официальным" сообщениям вслепую

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. МВД России в рамках обеспечения безопасности рассказало о принципе "нулевого доверия", который заключается в том, чтобы не доверять без проверки получаемой информации в виде звонков или СМС-сообщений.

"Для обеспечения безопасности можно использовать простой, но эффективный принцип: никому не доверяй без проверки. Эта концепция, известная как Zero Trust (нулевое доверие), возникла из необходимости защищаться в мире, где угрозы могут подстерегать буквально везде", - рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Так, в киберполиции привели несколько примеров правильного использования принципа. "Не доверяйте "официальным" сообщениям вслепую. Получили звонок из "банка" с просьбой обновить данные? Или сообщение от "друга" с просьбой перевести деньги? Не торопитесь выполнять инструкции. Перезвоните в банк или другу и уточните, действительно ли они это отправляли", - отметили в управлении.

Не доверяйте даже своим паролям, подчеркнули в киберполиции. "Если ваш пароль "Qwerty123" или "123456", то это подарок для хакеров", - отметили там. В МВД также советуют задавать больше вопросов. "Интернет-услуга требует паспортных данных? Магазин просит полное имя, адрес и номер телефона? Подумайте: действительно ли это необходимо? Если нет - не предоставляйте", - объяснили в МВД.

В киберполиции также рекомендуют не стесняться просить собеседника подтвердить свои слова. В частности, например, если звонок поступил от имени организации с какими-нибудь требованиями лучше спросить у звонящего юридический и фактический адрес, ФИО руководителя или в случае со звонками из правоохранительных органов - номер телефона дежурной части. "Перепроверьте всю полученную информацию. Доверяйте своим сомнениям. Если любая информация кажется вам странной, несвоевременной, неуместной или поступающей по необычным каналам связи - остановитесь. Заставить вас торопиться и принимать необдуманное решение - это задача мошенников. Не стоит им помогать", - призвали в МВД.