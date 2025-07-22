К 10:21 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2 813,43 пункта

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торговой сессии демонстрирует снижение основных индексов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,48%, до 2 808,25 пункта, индекс РТС также снижался на 0,48% - до 1 129,44 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 10,877 рубля.

К 10:21 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на отметке в 2 813,43 пункта (-0,3%), индекс РТС составлял 1 131,52 пункта (-0,3%). В это же время курс юаня незначительно снижался и был на уровне 10,85 рубля (-0,7 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,09% и находился на уровне 2 824,4 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

Прогноз по фондовому рынку

"Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в рубле. Российская валюта продолжит получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы, а также, в преддверии пика налоговых выплат - со стороны экспортеров. В сложившейся ситуации ожидаем, что юань продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля", - прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич

Как отметил эксперт, сдержать дальнейшее укрепление рубля и его выход на новые локальные максимумы может стабилизация спроса на валюту со стороны импортеров, наметившаяся в последние месяцы, а также ожидание снижения ключевой ставки на заседании регулятора в пятницу.

"Сегодня на старте торгов ожидаем стабилизации рынка у достигнутых уровней. Новости по предстоящему раунду переговоров по Украине, на наш взгляд, отыграны", - сказал Зварич.

По мнению эксперта, во второй половине дня индекс Мосбиржи может оказаться на уровне ближайшего сопротивления, расположенного на значении в 2 880 пунктов. По оценкам ПСБ, целевой диапазон для индекса Мосбиржи сегодня находится в диапазоне 2 770 - 2 850 пунктов.