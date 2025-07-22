Он проходит в Душанбе

ДУШАНБЕ, 22 июля. /ТАСС/. Первый Центральноазиатский международный экономический форум с участием более 500 представителей государственных структур, бизнеса, медиа, науки России и стран Центральной Азии начался в Душанбе.

Форум завершил экспедицию "Путешествие в сердце Евразии", которая началась 6 июня в Москве, передает корреспондент ТАСС.

На главной пленарной сессии форума под названием "Формируем региональное пространство доверия, партнерства и дружбы" выступили организаторы и участники мероприятия.

Замминистра экономического развития и торговли Таджикистана Ахлиддин Нуриддинзода отметил, что проведение этого форума - сигнал о зрелости межгосударственного диалога. "Страны Центральной Азии выходят на этап, когда регион формирует общее пространство роста и устойчивости, базирующееся на совместных подходах к таким ключевым направлениям, как энергетика, продовольственная безопасность, торгово-логистическая интеграция, доступ к внешним рынкам, цифровая платформа и климатическая адаптация", - сказал он. Направление цифровизации заслуживает отдельного внимания, отметил замминистра. "Сегодня без технологического суверенитета невозможно обеспечить экономическую независимость. Таджикистан уделяет приоритетное внимание созданию современных цифровых платформ, включая решение в сфере электронного документооборота, электронной торговли, логистики, налогового, таможенного администрирования", - пояснил Нуриддинзода.

Автоэкспедиция "Путешествие в сердце Евразии" стартовала 6 июня в Москве и прошла по маршруту протяженностью свыше 8 тыс. км, который пролегал через семь регионов России и страны Центральной Азии - Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. За 50 дней участники посетили порядка 30 городов, в которых провели различные научно-культурные мероприятия, бизнес-форумы, образовательные встречи, создавая платформу для устойчивого сотрудничества в Центральной Азии.