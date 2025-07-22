Это на 10% больше показателя за тот же период 2024 года, сообщил посол РФ в республике Семен Григорьев

ДУШАНБЕ, 22 июля. /ТАСС/. Торговый оборот между Россией и Таджикистаном за первые шесть месяцев 2025 года превысил $1 млрд, что на 10% больше показателя за тот же период 2024 года. Об этом сообщил посол РФ в республике Семен Григорьев, выступая на Первом Центральноазиатском международном экономическом форуме в Душанбе.

"Безусловно, ярким примером подлинного доверия и экономической устойчивости российско-таджикских связей является растущий товарооборот между нашими странами, который за первые шесть месяцев 2025 года достиг более чем $1 млрд, что более чем на 10% выше показателей [аналогичного периода] прошлого года", - сказал он.

Григорьев отметил, что с российским участием в Таджикистане реализуются свыше 30 проектов в ключевых отраслях экономики, в том числе в энергетике, горнодобывающей и легкой промышленности, сельском хозяйстве. В стране успешно работают различные совместные и российские компании, среди которых "Газпромнефть - Таджикистан", "Мегафон", Сангтудинская ГЭС-1, "Гемотест", Wildberries и другие.

По словам Григорьева, Центральная Азия для РФ - важный стратегический партнер, а укрепление сотрудничества с государствами региона является приоритетом внешней политики и экономической стратегии России. "Российская Федерация заинтересована в расширении совместных проектов, направленных на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, промышленного сотрудничества, а также инновационных и цифровых технологий. Особое внимание уделяется интеграционным процессам в рамках ЕАЭС и ШОС, которые открывают новые возможности для расширения торговли, инвестиций и координации экономической политики", - добавил посол.

В последние годы самый большой товарооборот у Таджикистана наблюдается с Россией и Китаем, также в число крупных торговых партнеров входит Казахстан. По данным Таможенной службы при правительстве республики, объем внешней торговли Таджикистана по итогам 2024 года составил более $8,9 млрд, увеличившись по сравнению с 2023 годом на $572,7 млн или почти на 6,9%.

Товарооборот между РФ и Таджикистаном в 2024 году составил порядка $1,9 млрд, что на 15% выше показателей 2023 года. В марте 2025 года президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что Москва и Душанбе работают над тем, чтобы увеличить двусторонний товарооборот в 2,5 раза к 2030 году.