На 2025 год в бюджете предусмотрено 26 млрд рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах, отметил глава правительства Михаил Мишустин

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Власти России направят 147 млрд рублей в ближайшие шесть лет на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер в рамках поездки в Читу посетил Забайкальский краевой перинатальный центр. Во время посещения медучреждения Мишустин отметил, что на охрану материнства и детства нацелены все ресурсы государства, соответствующие нацпроекты и программы.

"Мы занимаемся оснащением перинатальных центров. Всего до 2030 года будет выделено 147 млрд рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране", - сказал он.

Только на 2025 год в бюджете предусмотрено 26 млрд рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах, отметил глава кабмина, и этот процесс идет.

"В целом мы продолжим мониторить эту ситуацию. Самое главное - это здоровье. Вы сегодня обрадовали цифрами по младенческой смертности - она у нас все меньше и меньше", - отметил Мишустин, обращаясь к главврачу перинатального центра Елене Агафоновой.

Что касается именно Забайкальского края, продолжил он, в регионе будут переоснащены два перинатальных центра.

"Двести миллионов уже выделено, 137 млн выделено на этот центр, около 100 единиц оборудования, я знаю, что вы закупаете, оборудование современное. И дальше будем продолжать поддерживать в том числе и ваш центр", - пообещал глава кабмина.