Премьер Украины может запросить у МВФ новую программу поддержки

Юлия Свириденко сообщила, что мировые доноры пока выделили лишь половину из предполагаемых $75 млрд, необходимых для бюджета страны на следующие два года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новый украинский премьер Юлия Свириденко допускает, что обратится к Международному валютному фонду (МВФ) за новой программой поддержки на фоне неопределенности относительно сроков завершения боевых действий. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.

Как пишет агентство, глава украинского кабмина указала на значительные бюджетные ограничения. По ее словам, мировые доноры пока выделили лишь половину из предполагаемых $75 млрд, необходимых для бюджета страны на следующие два года. С учетом того, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около $16 млрд истекает в 2027 году, неопределенность относительно продолжительности вооруженного конфликта может привести к обсуждению нового плана в ходе обзора кредитора в следующем месяце.

"Если базовый сценарий предполагает, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ", - заявила Свириденко Bloomberg в своем первом интервью после вступления в должность.

Новый премьер заявила, что также планирует в ближайшие дни удаленно поговорить с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы обсудить возможную финансовую поддержку Украины. Новое правительство также сделает акцент на сотрудничестве с Вашингтоном в закупках оружия, включая системы ПВО Patriot, и совместном производстве беспилотников. Это может включать строительство заводов в США по производству беспилотных летательных аппаратов. Также главной целью Свириденко будет наращивание внутреннего производства оружия в качестве страховки от риска потери внешней помощи. Она заявила, что намерена достичь результатов по поставленным задачам в течение следующих нескольких месяцев.

Любое новое соглашение с МВФ будет частью этого. По словам чиновников, знакомых с позицией фонда и Нацбанка Украины, в этом году ожидаются переговоры по новой программе. Базирующийся в Вашингтоне кредитор одобрил текущее кредитование два года назад, нарушив прецедент, запрещающий кредитование страны, находящейся в состоянии вооруженного конфликта. Свириденко пообещала решить все нерешенные вопросы, включая антикоррупционные меры, в рамках текущей программы и так называемого Украинского фонда (финансовой помощи Европейского Союза) до конца года.

Она также поддержала решение правительства отклонить кандидатуру Александра Цивинского на пост главы Бюро экономической безопасности, чего требовали МВФ и Европейская комиссия, несмотря на то, что кандидатура была одобрена отборочной комиссией.