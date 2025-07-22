В рамках исков, в частности, с ООО "Водоканал Дубровский" требуют взыскать неустойку в размере 2,2 млн рублей, а с ООО "Строй Ком" - более 4,8 млн рублей

БРЯНСК, 22 июля. /ТАСС/. Брянский арбитражный суд рассматривает несколько исков о признании ничтожными условий контрактов на строительство фортификационных сооружений и возврате денег, следует из документов в картотеке дел суда.

В частности, прокуратура Брянской области требует признать ничтожным пункты 5.2 в контрактах по строительству фортификационных сооружений, заключенных с компаниями ООО "Водоканал Дубровский" и ООО "Строй-Ком". С ООО "Водоканал Дубровский" также требуют взыскать неустойку в размере 2,2 млн рублей, с ООО "Строй Ком" - более 4,8 млн рублей.

Иски также поданы к Управлению капитального строительства Брянской области. В качестве третьих лиц фигурируют администрация и правительство Брянской области, а также региональные департамент строительства, управление федеральной антимонопольной службы, управление федерального казначейства. Надзорное ведомство просило наложить арест на денежные средств, находящиеся на расчетных счетах компаний, в том числе на те, которые будут поступать на банковские счета, однако суд отказал в удовлетворении данных, а апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Иски рассматриваются в закрытом режиме.

Как ранее сообщили ТАСС в правоохранительных органах, сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу об оборонительных сооружениях. Ранее аналогичные уголовные дела были возбуждены в Белгородской и Курской областях.