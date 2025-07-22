Первая партия в размере 1 тыс. отгрузят в конце года, указал министр цифрового развития

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Первая тысяча базовых станций отечественного производства будет отгружена российским операторам связи в конце 2025 года, а в начале 2026 года их начнут устанавливать на сети. Об этом рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", которое она выложила в своем Telegram-канале.

"У нас уже в этом году российские базовые станции отгружаются крупным операторам. Вот они в конце года будут, там тысяча первая базовых станций 4G и 5G ready будут отгружены всем нашим крупным российским операторам, и со следующего года они станут ставить их на сеть", - рассказал министр.

В настоящее время в России производством базовых станций занимаются компании "Иртея", "Булат", "Спектр" и Yadro.